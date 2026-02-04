هل يتكرر الكابوس؟.. الخطوط الهندية تفحص 33 طائرة بوينغ بعد عطل مفاجئ

أعلنت الخطوط الجوية الهندية بدء عمليات فحص احترازي لمفاتيح التحكم في الوقود على متن جميع طائراتها الـ33 من طراز بوينغ 787 دريملاينر، بعد إيقاف طائرة من الطراز نفسه عن الخدمة إثر تقرير طيار بوجود خلل محتمل في أحد هذه المفاتيح.

ووفقاً لمذكرة داخلية للشركة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» أمس (الثلاثاء)، جاء القرار «بحذر شديد» بعد أن أبلغ طيار أثناء رحلة من مطار هيثرو في لندن إلى بنغالور في جنوب الهند عن عدم ثبات مفتاح التحكم في الوقود في وضعية التشغيل عند تعرضه لضغط رأسي خفيف، ما قد يتسبب في انتقاله إلى وضعية قطع الوقود بشكل غير مقصود.

وعملت السلطات الهندية على إيقاف الطائرة المعنية التي تحمل التسجيل VT-ANX فور هبوطها بسلام في بنغالور، الإثنين، وأُخطرت الجهات الرقابية الهندية وشركة بوينغ على وجه السرعة.

وبدأت فرق الصيانة في الشركة بإجراء الفحوصات الموصى بها من بوينغ على الطائرة الموقوفة، فيما توسعت العملية لتشمل الأسطول كاملاً.

وتكتسب هذه الواقعة أهمية خاصة لأن مفاتيح التحكم في الوقود كانت محور التحقيق في كارثة تحطم طائرة بوينغ 787 تابعة للخطوط الهندية في أحمد آباد في يونيو 2025، أودت بحياة 260 شخصاً.

وأظهرت التحقيقات الأولية في تلك الحادثة انتقال مفاتيح الوقود من وضعية RUN إلى CUTOFF بعد الإقلاع بوقت قصير، ما تسبب في توقف محركي الطائرة.

وبعد تلك الكارثة، أصدرت هيئة الطيران المدني الهندية تعليمات بفحص مفاتيح التحكم في الوقود على جميع طائرات بوينغ 787 و737 في الأسطول الهندي، وأكدت الخطوط الهندية حينها إتمام تلك الفحوصات دون رصد أي مشكلات.

في الواقعة الحالية، أعلنت هيئة الطيران المدني الهندية أن الفحص الفني للمفتاحين الأيمن والأيسر في الطائرة الموقوفة أظهر أنهما «سليمان» عند استخدامهما وفق الإجراءات الموصى بها من بوينغ، وأن الانتقال غير المرغوب حدث فقط عند الضغط بطريقة غير صحيحة أو بزاوية غير مناسبة.