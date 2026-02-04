رافقت «عكاظ» أمس (الثلاثاء) السياح الأجانب وممثلي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في رحلتهم الأولى إلى سقطرى ضمن خطة تدشين خط «جدة - سقطرى» من قبل الخطوط الجوية اليمنية، في إطار الدعم والاهتمام السعودية بالأرخبيل والشعب اليمني عموماً.

وعلى واقع التوديع السعودي والتسهيلات التي قدمتها المملكة وتشدد على تقديمها وتمثلت بالحفاوة والتوديع من قبل مسؤولي مطار جدة وكل القطاعات العاملة فيه، ومتابعة وحرص البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تنفيذ التوجيهات من القيادة للنهوض باليمن ودعمه، التقت «عكاظ» أحد السياح الأمريكيين الذي أكد أن الأمر كان بسيطاً للوصول إلى سقطرى لوجستياً.

توديع سعودي بالقهوة والورود والحلويات في مطار جدة.

وقال السائح في حديثه على متن الطائرة اليمنية المتجهة إلى سقطرى: تم التعامل معنا بشكل جيد، وشركة الطيران سهلت الحجز بمساعدة الوكلاء في سقطرى، قاموا بعمل جيد جداً وساعدونا في كل شيء، وفي الوقت المناسب. وأضاف: نحن الآن في طريقنا إلى سقطرى.

وأشار إلى أنها كانت تجربة رائعة في مطار جدة، موضحاً أنهم شعروا بالترحيب من الجميع في المطار والطائرة.

وأعرب عن سعادته بالحفاوة السعودية قائلاً: سعداء بالحصول على بعض الهدايا التذكارية.

وأضاف: نحن سعداء جداً بالحصول على طريق للوصول إلى سقطرى، ونتمنى أن تكون رحلة جيدة.