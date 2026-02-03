اغتيل اليوم (الثلاثاء) نجل الزعيم الليبي السابق سيف الإسلام القذافي، خلال مواجهات في الزنتان جنوب ليبيا، فيما نعاه رئيس الفريق السياسي الممثل لسيف الإسلام القذافي.

وأكدت مصادر في الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي نبأ اغتياله اليوم وفقاً لقناة (الحدث).

وأضافت المصادر أن سيف الإسلام اشتبك مع 4 مسلحين اقتحموا مقر إقامته بعد قيامهم بتعطيل كاميرات المقر.

وأشارت المصادر إلى أنه جارٍ ترتيب عملية انتشال جثمان سيف الإسلام القذافي.

من جهة أخرى نفى «اللواء 444» الأنباء المتداولة بشأن علاقته باغتيال سيف الإسلام القذافي.