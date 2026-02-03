تفوق القادسية على جاره الخليج 1-0 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام مساء اليوم (الثلاثاء) في ختام لقاءات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق مهاجم القادسية الإيطالي ماتيو ريتيغي في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.



وشهد اللقاء بداية قوية من الخليج إذ توغل جوشوا كينغ في الدقيقة الثالثة من منتصف الملعب حتى منطقة الجزاء وتجاوز جهاد ذكري، لكن كرته ارتطمت برأس الحارس أحمد الكسار، وخطف كينغ بعدها بدقيقة واحدة، الكرة من بين قدمي ذكري وتقدم كثيراً إلى مرمى القادسية وظهر ناتشو في لحظة التسديد ليخلص الكرة.



عاد القادسية للقاء وشن عدة هجمات تمكن من إحداها المكسيكي خوليان كينونيس من تمرير كرة أرضية لزميله ماتيو ريتيغي ليسددها مباشرةً في المرمى هدفاً للقادسية في الدقيقة (41)، وكاد ريتيغي يضاعف النتيجة في الشوط الثاني بعد هجمة مرتدة مثالية ليسدد كرة قوية، ولكن حارس الخليج موريس تصدى لها وأبعدها لركلة زاوية، ليستمر اللعب دون هجمات خطرة إلى أن أعلن الحكم السلفادوري إيفان بارتون نهاية اللقاء بفوز القادسية بهدف دون مقابل.



وبهذه النتيجة يحقق القادسية فوزه الـ13 ويصل للنقطة الـ43 في المركز الرابع، فيما تلقى الخليج الخسارة الثامنة وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الثامن.