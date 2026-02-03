وصلت اليوم (الثلاثاء)، أول رحلة منذ 11 عاماً للخطوط الجوية اليمنية إلى محافظة سقطرى قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة.

وشهدت «عكاظ» لحظة استقبال الرحلة، إذ جرى رش الطائرة بالمياه احتفالاً بوصولها، كما رافق الوصول اصطفاف عدد من المسؤولين في المحافظة، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن في المحافظة، وعدد من المواطنين بينهم فتيات يحملن الورود.

وتحول الاستقبال إلى كرنفال شارك فيه عدد من الفرق الفنية والمواطنين، رافعين علم السعودية فرحاً واعتزازاً بما تقدمه المملكة من دعم سخي أسفر عن عودة الكهرباء، وانخفاض سعر النفط، وعودة جميع الخدمات، وتنفيذ عدد من المشاريع بينها مستشفيات سقطرى، فضلاً عن عودة السياحة التي تمثل رافداً قوياً لاقتصاد الأرخبيل ودعماً مباشراً للأسر السقطرية التي تعتمد على السياحة كمصدر دخل لها.

‏وثمّن وكلاء محافظة سقطرى الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لمحافظتهم.

فيما هنأ السفير السعودي لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، محافظ سقطرى ‏رافت النقيلي بهذه المناسبة قائلاً: «نهنئكم، أخي رأفت، ونبارك لأشقائنا في محافظة سقطرى اليمنية تدشين أول رحلة جوية مباشرة من جدة إلى سقطرى عبر الخطوط الجوية اليمنية، في خطوة تاريخية تُعد نقلة نوعية في تعزيز سهولة الوصول للسكان والسياح والمعتمرين والحجاج ورجال الأعمال، وتسهم في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية، وتفتح آفاقاً واسعة من الخير والتنمية المستدامة».

من جهة أخرى كتب محافظ سقطرى ‏رأفت النقيلي على حسابه في منصة «X»: «بكل معاني وعبارات الترحيب والاعتزاز، تستقبل محافظة أرخبيل سقطرى اليوم أول رحلة جوية قادمة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، في محطة تاريخية تجسّد انفتاح سقطرى على محيطها الإقليمي والدولي، وتعزّز حضورها على خريطة النقل الجوي».

وستنشر «عكاظ» غداً تقريراً موسعاً عن الحفل وما صاحبه من فرحة كبيرة.