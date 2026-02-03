حقق الاتفاق فوزاً ثميناً على ضيفه التعاون بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم (الثلاثاء) على ملعب إيجو بالدمام، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي.



سجل هدف المباراة الوحيد المحترف الهولندي جورجينيو فينالدوم عند الدقيقة (71).



وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية للاتفاق، وكاد الفرنسي موسى ديمبيلي أن يفتتح التسجيل مبكراً في الدقيقة (10) بعد كرة طولية وصلته على حدود منطقة الجزاء، إلا أن الحارس البرازيلي مايلسون تصدى للمحاولة. ورد التعاون بمحاولات خطرة، أبرزها تسديدة الفرنسي أنجيلو فولجيني التي أبعدها الحارس السلوفاكي روداك في الدقيقة (27).



وتألق مايلسون بشكل لافت، إذ تصدى لعدة فرص محققة أبرزها تسديدة فينالدوم من داخل منطقة الجزاء ومتابعة لاعبي الاتفاق، إضافة إلى تسديدة خالد الغنام في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.



وفي الشوط الثاني، تبادل الفريقان المحاولات، وأهدر محمد القحطاني فرصة للتعاون بتسديدة علت المرمى في الدقيقة (47)، قبل أن يرد مختار علي بتسديدة جانبت القائم في الدقيقة (52). واستمر التألق الدفاعي وحراسة المرمى من الجانبين حتى الدقيقة (71)، حين استغل فينالدوم كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، مسجلاً هدف الفوز للاتفاق.



وحافظ الاتفاق على تقدمه حتى صافرة النهاية، مستفيداً من تألق حارسه روداك الذي تصدى للعديد من محاولات لاعبي التعاون لإدراك التعادل.



بهذا الفوز، رفع الاتفاق رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد التعاون عند 38 نقطة في المركز الخامس.