أكد تقرير صحفي اهتمام نادي الاتحاد بالتعاقد مع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي النجم المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وبحسب صحيفة «أبولا» البرتغالية، يُعد محمد صلاح الهدف الرئيسي لنادي الاتحاد لتعويض رحيل النجم الفرنسي كريم بنزيما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

محمد صلاح

توتر العلاقة مع ليفربول

وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح أمضى تسعة مواسم بقميص ليفربول منذ موسم 2017-2018، إلا أن الموسم الحالي لا يسير على ما يرام بالنسبة للاعب الدولي المصري، فبالرغم من توقيعه عقداً جديداً مع «الريدز»، تبدو علاقته بالنادي متوترة، لا سيما بعد تصريحاته العلنية في ديسمبر الماضي، التي عبّر خلالها عن استيائه من طريقة تعامل النادي معه.

وكان الاتحاد قد حاول التعاقد مع محمد صلاح في 2023، إلا أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح في ذلك الوقت، بسبب تمسك إدارة ليفربول باستمرار اللاعب.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ناديه حتى 30 يونيو 2027، فيما تُقدّر قيمته السوقية بنحو 30 مليون يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».