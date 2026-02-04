خرجت سعاد عبدالله عن صمتها بعد فترة غياب عن اللقاءات الإعلامية؛ وذلك للحديث عن مستجدات صحة صديقتها وزميلتها حياة الفهد، التي تخضع حالياً للمراقبة الطبية الدقيقة في الكويت .

واحدة من أهلي

وقالت سعاد عبدالله خلال مداخلتها مع إذاعة «مارينا أف أم»: «حياة الفهد هي واحدة من أهلي، نحن ظهرنا بزمن بالستينات وارتبطنا من خلال أعمالنا بالأبيض والأسود ومنذ تلك الفترة نتفق ونختلف ونرضى مع بعض لكن لو احتجنا نجد بعضنا إلى جانب الآخر فوراً».

وبتأثر وغصة، أضافت عبدالله: «هي أخت من أخواتي ومن أهل البيت، مو سهلة عليّ، رحت لها بالمستشفى ورحت أسولف معها وهي مو حاسة فيني، صورتها مرتبطة بذهني».

كما صرحت سعاد عبدالله أن حياة الفهد وقفت إلى جانبها في وعكتها الصحية حين كانت بلندن، وكانت تسأل عنها دائماً، وتابعت: «كانت أمينة على السر الذي لم أرد أن أتحدث به لأي أحد، هذا هو الوفاء، ونحن الممثلين الذين ننتمي للجيل نفسه للآن يوجد بيننا ارتباط كبير».

وختمت: «نحن لسنا ملائكة لكن لم يكن يوماً الخلاف بيني وبين حياة كبيراً».

العودة إلى الكويت

وأصدرت مؤسسة الفهد بياناً في وقت سابق كشفت فيه مستجدات الحالة الصحية لحياة الفهد، مؤكدة أنها تحت الملاحظة الطبية الدقيقة داخل أحد أقسام العناية المركزة في الكويت، وذلك عقب عودتها من رحلة علاج في لندن لم تسفر عن النجاح المتوقع.

وجاء في البيان الذي نشرته المؤسسة عبر الصفحة الرسمية أن رحلة العلاج لم تحقق النتائج المطلوبة بسبب شدة الإصابة بالجلطة. واستناداً على التقارير الطبية، تقرر استكمال علاجها داخل الكويت، إذ لا تزال تخضع للرعاية الطبية داخل العناية المركزة، وبحسب توصيات الفريق الطبي مُنع استقبال الزيارات في الوقت الحالي.