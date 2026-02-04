توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (الأربعاء)، هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق شمال المملكة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وارتفاع المــوج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما ستكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-33 كم/ساعة وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.