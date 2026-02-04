تواصل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026، المقرر إقامتها في الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري، تحقيق إقبال جماهيري واسع، إذ تم بيع 1.2 مليون تذكرة حتى الآن، شاملة تلك المخصصة للرعاة والجمهور العام، بما يمثل نحو 75% من إجمالي السعة المتاحة للرياضيين الأولمبيين والبارالمبيين.



ويبرز حفل الافتتاح، الذي سيقام يوم 6 فبراير على ملعب سان سيرو في ميلانو، أحد أبرز الفعاليات، إذ تم بيع أكثر من 50 ألف تذكرة من أصل 75 ألف مقعد، ما يعكس الإقبال الكبير على الحدث، في حين تسعى العروض الترويجية المتاحة لتعزيز الطلب المتبقي، مثل خيارات الحصول على تذكرتين بسعر واحدة للفئات دون 26 عاماً، وتخفيضات للمتطوعين، إضافة إلى إمكانية التبرع بالتذاكر لزيادة الوصول إلى الجماهير.



وتتصدر منافسات هوكي الجليد مبيعات التذاكر بنحو 350 ألف تذكرة، مدفوعة بمشاركة لاعبي دوري الهوكي الوطني لأول مرة منذ 2014، كما يحقق البياثلون اهتماماً كبيراً ببيع نحو 150 ألف تذكرة في موقعه التقليدي بساحة أنثولز-أنتيرسيلفا. أما التزلج على الجليد والتزلج الريفي والكيرلنغ فقد تجاوز عدد التذاكر المباعة لكل منها 50 ألف، في حين سجل التزلج الفني على الجليد نحو 70 ألف تذكرة، فيما تم بيع جلسات تسلق الجبال للتزلج بالكامل في بورميو، ضمن البرنامج الجديد للألعاب.



وتنتشر فعاليات الدورة على مواقع عدة في شمال إيطاليا، إذ تستضيف ميلانو منافسات الهوكي والتزلج الفني ومسارات قصيرة للتزلج، بينما تستضيف كورتينا فعاليات التزلج على جبال الألب والزحافات الثلجية والهيكل العظمي، فيما تركز فالتيلينا على التزلج الريفي والقفز التزلجي، وتضم ليفينو والتزلج الحر والتزلج على الجليد، بينما تحتفظ أنثولز-أنتيرسيلفا بمركز البياثلون التقليدي، على أن تُقام فعاليات الحفل الختامي لدورة الألعاب البارالمبية في فيرونا.



وتُظهر البيانات الحالية أن 29% من التذاكر المباعة جاءت من داخل إيطاليا، فيما تمثل ألمانيا 15% والولايات المتحدة 12%، في حين ساهمت الدول الأوروبية المجاورة والمشجعون من مناطق أخرى في الحجم المتبقي، ما يعكس جاذبية دولية واسعة للألعاب، لا سيما لمنافسات الهوكي.



وتراوح أسعار التذاكر بين 33 يورو لمباريات الهوكي التمهيدية، وصولاً إلى 2,860 يورو لنهائيات التزلج على الجليد، مع توفير خيارات ميسورة التكلفة لأكثر من 20% من التذاكر، بينما تمثّل التذاكر متوسطة السعر نحو 57%، في حين راوحت أسعار جلسات التزلج على جبال الألب في كورتينا بين 110 و968 يورو.



وتشكل دورة ميلانو-كورتينا 2026 محطة مميزة ضمن سلسلة الألعاب الشتوية، إذ تجاوز عدد التذاكر المباعة في الإصدارات السابقة مثل سولت ليك سيتي 2002 وفانكوفر 2010 نحو 1.5 مليون، ووصلت إلى 1.1 مليون في سوتشي 2014، فيما سجلت تورينو 2006 نحو 900 ألف تذكرة، بينما تجاوزت بيونغ تشانغ 2,018 مليون، ما يوضح ارتفاع الطلب الحالي، مدفوعاً بعودة مشاركة الرياضيين المحترفين واهتمام الجمهور الدولي.



ويواصل المنظمون مراقبة الطلب المتبقي، مع تعديل استراتيجيات البيع والتوزيع وفقاً للطرائق والمناطق المختلفة، لضمان أقصى استفادة من البنية التحتية المنتشرة عبر المجموعات الإيطالية، التي تضم 116 حدثاً موزعاً على 16 تخصصاً، متضمنة الرياضات التقليدية والجديدة، بما يعكس مستوى التنظيم العالي والجهود المبذولة؛ لضمان تجربة متكاملة للمشاركين والجمهور على حدٍّ سواء.