افتتحت مساء الإثنين بالعاصمة الرياض البطولة الآسيوية الأولى للاكروس التي يستضيفها الاتحاد السعودي للاكروس بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ورئيس الاتحاد السعودي للاكروس فهد بن معمر.



وشهدت المباراة الافتتاحية، فوز المنتخب السعودي على نظيره الهندي بنتيجة (6 – 4)، فيما تغلب المنتخب العراقي على المنتخب الباكستاني بنتيجة (8 – 6) في المواجهة الثانية، إذ أظهرت المباريات مستوى فنيًا تنافسيًا متميزًا من جميع الفرق المشاركة.



وتستمر منافسات البطولة حتى الخميس القادم، بمشاركة منتخبات السعودية والهند وباكستان والعراق، في إطار جهود المملكة لدعم وتطوير رياضة اللاكروس وتعزيز مكانة الرياضة الجماعية والرياضات الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة الرياض بصفتها وجهة رياضية رائدة.