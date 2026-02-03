يدشن المنتخب السعودي لألعاب القوى اليوم (الثلاثاء) مشاركته في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة التي تستضيفها سلطنة عمان بمجمع السلطان قابوس، بعد وصوله يوم الأحد بفريق يضم 18 لاعبًا ولاعبة، وعقد الاجتماع الفني للمسابقة تمهيدًا لانطلاق المنافسات.



ويشهد اليوم الأول انطلاق منافسات كرة الهدف على صالة نادي الأمل بمشاركة منتخبات العراق وقطر والبحرين والإمارات واليمن وسوريا وعمان، إلى جانب منافسات الريشة الطائرة وكرة السلة في مجمع السلطان قابوس، فيما يواصل بقية المنتخبات السعودية المشاركة بالدورة توافدها إلى السلطنة.



ووصلت بعثة المنتخب السعودي للسباحة وأخضر رفع الأثقال البارالمبية على أن تنطلق منافسات السباحة غدا الأربعاء على مسبح المجمع.



من جهته زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان إبراهيم بن سعد بن بيشان مقر بعثة المنتخبات السعودية البارالمبية، حيث أكد حرص القيادة الحكيمة على دعم ورعاية الرياضيين السعوديين وتشريف المملكة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في تمثيل بلادهم.