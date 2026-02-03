حقق ريال مايوركا فوزًا كبيرًا على ضيفه إشبيلية 4 - 1 مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



ورفع مايوركا رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق الأهداف فقط خلف إشبيلية صاحب المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإسباني.



وتقدم مايوركا عن طريق فيدات موريكي في الدقيقة 26، ثم أدرك نيل موباي التعادل لإشبيلية من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



وفي الدقيقة 53 سجل صامويل كوستا الهدف الثاني لفريق مايوركا، ثم عاد موريكي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه مايوركا في الدقيقة 74.



واختتم بابلو توري رباعية مايوركا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، موقعًا على الفوز الكبير لفريقه.