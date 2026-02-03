فاز فريق أودينيزي على ضيفه روما 1 - صفر مساء أمس (الإثنين)، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل الهولندي يورجن إيكيلينكامب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49 ليمنح فرصة 3 نقاط ثمينة تحسن من وضعيته في جدول الترتيب.



في المقابل فإن الهزيمة الثامنة لروما هذا الموسم، حرمته من التقدم أكثر في صراع المراكز المتقدمة، حيث تجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطتين عن يوفنتوس الرابع و3 نقاط عن نابولي الثالث وحامل اللقب.



في المقابل فإن أودينيزي الذي حقق فوزه التاسع هذا الموسم، رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف عن لاتسيو الثامن.