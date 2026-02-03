13 صفقة شهدها اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية،الذي أغلق أمس الإثنين، والذي بدأ الإثنين 5 يناير الماضي، إذ استغلت أندية دوري روشن للمحترفين الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي بأفضل صورة ممكنة، سواء عبر تدعيم الصفوف بعناصر جديدة أو إعادة ترتيب القوائم قبل دخول المرحلة الحاسمة من الموسم، حيث تعتبر صفقة انتقال «كريم بنزيما» من الاتحاد إلى الهلال هي أبرز صفقات اليوم الأخير، والتي جاءت على النحو التالي: ثامر الخيبري، الذي انتقل إلى الخليج، وهارون كمارا إلى الشباب، وعبدالله رديف إلى الفيحاء، وحسين القحطاني إلى القادسية، وجواد الياميق إلى ريال سرقسطة، وكشيم القحطاني إلى التعاون، وجوناثان أوكيتا إلى ضمك، و سايمون بوابري إلى الهلال
ونواف السعدي إلى ضمك، و قاسم لاجامي إلى التعاون، و سيف رجب إلى التعاون، ووليد الأحمد إلى القادسية.
13 transfers were witnessed on the last day of the winter transfer market, which closed yesterday, Monday, and which started on Monday, January 5th. The clubs of the Roshan Professional League took advantage of the final hours of the winter market in the best possible way, whether by strengthening their squads with new players or rearranging their rosters before entering the crucial phase of the season. The most notable transfer on the last day was that of "Karim Benzema" from Al-Ittihad to Al-Hilal, which included the following: Thamer Al-Khaibari, who moved to Al-Khaleej, Haroun Kamara to Al-Shabab, Abdullah Radeef to Al-Fayha, Hussein Al-Qahtani to Al-Qadisiyah, Jawad Al-Yamiq to Real Zaragoza, Kashim Al-Qahtani to Al-Taawoun, Jonathan Okita to Damak, and Simon Bouabri to Al-Hilal.
And Nawaf Al-Saadi to Damak, Qassem Lajami to Al-Taawoun, Saif Rajab to Al-Taawoun, and Walid Al-Ahmad to Al-Qadisiyah.