13 صفقة شهدها اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية،الذي أغلق أمس الإثنين، والذي بدأ الإثنين 5 يناير الماضي، إذ استغلت أندية دوري روشن للمحترفين الساعات الأخيرة من الميركاتو الشتوي بأفضل صورة ممكنة، سواء عبر تدعيم الصفوف بعناصر جديدة أو إعادة ترتيب القوائم قبل دخول المرحلة الحاسمة من الموسم، حيث تعتبر صفقة انتقال «كريم بنزيما» من الاتحاد إلى الهلال هي أبرز صفقات اليوم الأخير، والتي جاءت على النحو التالي: ثامر الخيبري، الذي انتقل إلى الخليج، وهارون كمارا إلى الشباب، وعبدالله رديف إلى الفيحاء، وحسين القحطاني إلى القادسية، وجواد الياميق إلى ريال سرقسطة، وكشيم القحطاني إلى التعاون، وجوناثان أوكيتا إلى ضمك، و سايمون بوابري إلى الهلال


ونواف السعدي إلى ضمك، و قاسم لاجامي إلى التعاون، و سيف رجب إلى التعاون، ووليد الأحمد إلى القادسية.