يستضيف فريق آرسنال نظيره تشيلسي اليوم في العاصمة البريطانية لندن، ضمن إياب الدور نصف النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعد أنْ تغلَّب في لقاء الذهاب بنتيجة (3 - 2).



وأوضح مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، أنّ المباراة تمثل اختبارًا مهمًا لفريقه، مبينًا أنّ الاستعداد لها يجري بتركيز عالٍ نظرًا لقيمتها التنافسية، فاللعب على أرض الفريق يمنح اللاعبين حافزًا إضافيًا في تقديم أداء متوازن ومتكامل يصل بالفريق إلى نهائي المسابقة.



من جانبه، أكد مدرب تشيلسي ليام روزينيرو أنّ فريقه يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة، معتمدًا على خبرة لاعبيه في مثل هذه المباريات، حيث ستكون الجاهزية البدنية مع التركيز الذهني عنصرين أساسيين، مبينًا أنّ تشيلسي يسعى لتقديم مستوى قوي والمنافسة حتى اللحظات الأخيرة من أجل بلوغ النهائي.