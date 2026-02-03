أعلنت إدارة نادي الأخدود رسميا توقيعها مع مهاجم نادي الباطن، خالد اللزام (26 عاما)، بنظام الانتقال النهائي بعد شراء عقده من ناديه السابق. ويمتد عقد اللاعب مع الأخدود لمدة موسمين ونصف الموسم.



ويأتي هذا الانتقال ضمن تحركات الإدارة لتعزيز صفوف الفريق بعناصر جديدة استعدادًا للموسم القادم. ويعتبر اللزام هداف المحليين في دوري يلو للمحترفين (FDL) برصيد 9 أهداف، وسجل في مباراته الأخيرة مع الباطن «هاتريك» في مرمى الجبيل.



من جهته، أصدر نادي الباطن بيانًا أكد فيه موافقته على انتقال اللاعب، متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية القادمة، وشكر النادي خالد اللزام على جهوده وعطائه خلال فترة تمثيله للفريق.