أعلنت مصادر مطلعة لوكالة الأنباء الإيطالية أول حالة منشطات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو-كورتينا 2026، بعد ثبوت تعاطي اللاعبة الإيطالية ريبيكا باسيلر، المتخصصة في البياثلون، مادة ليتروزول. ويأتي هذا الإعلان قبل انطلاق حفل افتتاح الألعاب يوم الجمعة على ملعب سان سيرو في ميلانو.



وأوضحت المصادر أن اللاعبة البالغة من العمر 24 عامًا تم إيقافها فورًا عن المشاركة في المنافسات، بعد أن جاءت نتائج فحص المنشطات إيجابية، مما يمنعها من خوض أي فعالية ضمن الدورة.



ويُصنف ليتروزول ضمن مثبطات الأروماتاز، وهي مادة محظورة دوليًا نظرًا لاستخدامها في تقليل آثار المنشطات الابتنائية، ما قد يمنح الرياضيين ميزة غير مشروعة على المنافسين. ويعد هذا الإجراء الأول في تاريخ هذه النسخة من الألعاب، ويعكس حرص الجهات المنظمة على الالتزام الكامل باللوائح الدولية لمكافحة المنشطات وحماية نزاهة المنافسات.