كشفت الشركة المنتجة لمسلسل «اسأل روحك»، بطولة الفنانة المصرية ياسمين رئيس، عن صور من كواليس العمل استعداداً لموسم دراما رمضان.

وتنطلق الأحداث مع انتشار مقطع فيديو صادم على مواقع التواصل الاجتماعي، يعيد فتح ملف وفاة الفنانة الشهيرة لوجاينا سلطان، بعدما أُغلقت القضية منذ سنوات على أنها انتحار.

ويُكلف وكيل النيابة خالد عطوان بإعادة التحقيق في الواقعة، لتبدأ رحلة البحث عن الحقيقة وكشف ما خفي من أسرار مرتبطة بالجريمة.

تشهد الحلقات تداخل مشاعر الحب والكراهية والانتقام والندم، مع تنقل مستمر بين أماكن وشخصيات متعددة في إطار درامي مشوق.

دراما اجتماعية مشوقة تجمع الغموض والتشويق في المسلسل.

نوعية العمل وقنوات العرض

ينتمي المسلسل إلى فئة الدراما الاجتماعية التشويقية، ومن المقرر عرضه عبر قناة «السعودية» و«النهار»، إلى جانب عدد من القنوات الأخرى خلال شهر رمضان.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ياسمين رئيس كل من أحمد فهمي، داليا مصطفى، هاجر عفيفي، آية سليم، صبري فواز، نهال عنبر، إسماعيل فرغلي، وهو من إخراج أسامة عرابي.