تأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كاراباو»، بعد تغلبه على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس (الأربعاء)، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي.

وكان السيتي قد تغلب على نيوكاسل بهدفين دون في لقاء الذهاب، ليتأهل متفوقاً 5-1 بمجموع المباراتين، ويضرب موعداً مع أرسنال على ملعب «ويمبلي» في 22 مارس.

سجل النجم المصري عمر مرموش ثنائية لمانشستر سيتي في الدقيقتين 7 و29، لتصبح فرص نيوكاسل في التأهل شبه مستحيلة.

وواصل السماوي هيمنته في الشوط الأول، إذ سجل تيغاني ريندرز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، أحرز أنثوني إيلانغا هدفاً لفريق نيوكاسل في الدقيقة 63، لكن اللاعب أهدر فرصتين بعدها للتسجيل، إحداهما لا تصدق من أمام المرمى مباشرة.