كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزو رومانو، عن تطورات مستقبل مهاجم الهلال، الأوروغوياني داروين نونيز، في ظل اهتمام نادي فنربخشة بضمه قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في تركيا.

كانت تقارير صحفية، قد أشارت خلال الساعات الماضية إلى اقتراب داروين نونيز من الانتقال إلى فنربخشة، بعد دخول النادي التركي في مفاوضات مع إدارة الهلال، عقب تعاقد «الزعيم» مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وأوضح الصحفي الموثوق عبر حسابه على منصة «إكس»، أن صفقة انتقال داروين نونيز إلى فنربخشة لم تتم، ولن يتم إبرامها هذه الأيام.

وانضم نونيز إلى الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من ليفربول الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 53 مليون يورو.

أرقام نونيز وقيمته السوقية

ومنذ ذلك الحين، خاض المهاجم الأوروغوياني 22 مباراة بقميص الهلال في مختلف المسابقات، سجل خلالها سبعة أهداف وقدم خمس تمريرات حاسمة، فيما تقدر قيمته السوقية بـ35 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت».