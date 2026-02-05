أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل «اتنين غيرنا» البوستر الرسمي للعمل الذي يتصدر بطولته النجمان آسر ياسين ودينا الشربيني، قبل أيام من بدء الموسم الرمضاني.

وظهر آسر ياسين ودينا الشربيني على بوستر العمل بإطلالة رسمية سوداء،، فظهر آسر مرتدياً بدلة سوداء، بينما أطلت دينا بفستان أسود، في مشهد يوحي بالجدية والغموض، مع اختلاف واضح في أماكن الظهور والإضاءة، بما يعكس تباين الأجواء بين الشخصيتين.

ورصد الإعلان التشويقي للمسلسل العلاقة المتشابكة والمعقدة التي تنشأ بين دينا الشربيني وآسر ياسين في المسلسل، إذ تبدأ بصدام غير مفهوم، يتحول لاحقاً إلى إعجاب متبادل وقصة حب.

صنّاع وفريق العمل

«اتنين غيرنا» من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني وفدوى عابد ونور إيهاب وهنادي مهنا وناردين فرج وأحمد حسن، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سعدي جوهر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي حول أستاذ جامعي يعيش من أجل أسرته وعمله فقط، يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تعاني صراعات اجتماعية، الأمر الذي يقلب حياتهما بالكامل رأساً على عقب.