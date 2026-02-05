أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، استئناف برامج التطعيم الوقائي ضد مرض الكوليرا على المستوى العالمي، بعد توقف استمر نحو أربع سنوات نتيجة النقص الحاد في إمدادات اللقاحات.

وأفادت المنظمة، في بيان مشترك مع تحالف اللقاحات العالمي «جافي» ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بأن مخزونات لقاحات الكوليرا الفموية في المخزون العالمي الذي تديره هذه الجهات شهدت تحسنًا ملحوظًا، لتصل إلى نحو «70» مليون جرعة خلال العام الماضي.

وأوضح البيان أن عملية توزيع الدفعة الأولى من اللقاحات، البالغة «20» مليون جرعة، قد بدأت بالفعل، حيث سيتم تخصيص (3.6) مليون جرعة لموزمبيق، و(6.1) مليون جرعة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيما من المقرر تسليم (10.3) مليون جرعة إلى بنغلاديش.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن النقص العالمي في اللقاحات أجبر المجتمع الدولي خلال السنوات الماضية على التعامل مع تفشي الكوليرا عبر الاستجابة الطارئة بدلًا من الوقاية، مؤكدًا أن تحسن الإمدادات الحالية يتيح فرصة حقيقية لكسر هذه الحلقة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى تسجيل أكثر من «600» ألف إصابة بالكوليرا، ونحو «7600» حالة وفاة ناجمة عن المرض على مستوى العالم خلال العام الماضي.

ولفتت إلى أن حالات الإصابة بالكوليرا شهدت ارتفاعًا سنويًا منذ عام 2021، قبل أن تسجل تراجعًا خلال عام 2025، في حين واصلت معدلات الوفيات المرتبطة بالمرض ارتفاعها.