كشف الفنان المصري ياسر جلال عن تحضيره لمشروع فني جديد من المقرر أن يجمعه بالإعلامية رضوى الشربيني، مشيراً إلى أنه سبق ورشّحها للمشاركة في أحد أعماله الفنية، لكنها اعتذرت عن خوض التجربة في ذلك الوقت.

وأوضح ياسر جلال، خلال حديثه مع رضوى الشربيني في برنامجها «هي وبس»، أن بينهما فكرة عمل يصفها بالمفاجأة، وكان يتمنى تنفيذها منذ فترة.

وأشار جلال إلى أن عدم مشاركة رضوى في عمل سابق جاء بسبب انشغالها وتلقيها عدداً كبيراً من العروض الفنية والإعلامية.

رهان على التنوع والتجديد

وأكد جلال حرصه على تقديم أدوار مختلفة ومتنوعة، رافضاً حصر نفسه في نوع واحد من الشخصيات، سعياً للتجديد المستمر في مسيرته الفنية.

حماس رضوى للمشروع

من جانبها، عبرت رضوى الشربيني عن حماسها الكبير للتعاون المرتقب، مشيرة إلى دهشتها من تفاعل الجمهور مع الإعلان الترويجي لمسلسل «كلهم بيحبوا مودى»، وإعجابها باتجاه ياسر جلال لتقديم تجربة كوميدية جديدة ومختلفة.

ويتكون مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من 15 حلقة، ويضم كوكبة من النجوم أبرزهم ياسر جلال، ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، محسن منصور، أيمن عزب، إيرينا يسري، وآخرون، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.