تواجد قائد النصر كريستيانو رونالدو من الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم (قبل انطلاق الحصة التدريبية بساعتين) في دار النصر الملعب المخصص لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم، لخوض الحصة التدريبية المقررة اليوم استعداداً لمواجهة فريق الاتحاد يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 21 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



إذ من المعروف بأن رونالدو يتدرّب بشكل يومي وبانضباط عالٍ جداً، وهذا أحد أهم أسباب استمراره في القمة لسنوات طويلة، إذ لا يعتمد فقط على موهبته، بل على الالتزام اليومي والعمل المستمر. لذلك يتدرب بشكل مكثف للمحافظة على مستواه البدني رغم تقدمه في العمر، ويخضع لنظام غذائي محسوب، ونوم كافٍ، إلى جانب الحصص التدريبية في القوة البدنية والمهارية.