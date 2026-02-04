يصل، مساء اليوم (الأربعاء)، مهاجم الاتحاد المغربي يوسف النصيري لخوض تجربة احترافية جديدة مع عميد الأندية السعودية خلفاً للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
ومن المتوقع وصول النصيري لمدينة جدة الساعة الـ7:00 مساءً، وستكون في استقباله إدارة النادي وفريق من العلاقات العامة والجماهير الاتحادية الحريصة على استقبال مهاجمها الجديد.
يذكر أن يوسف النصيري وقّع لنادي الاتحاد قادماً من فنربخشة التركي في صفقة تبادلية انتقل على إثرها لاعب خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي لخوض تجربة جديدة في الدوري التركي.
This evening (Wednesday), Moroccan striker Youssef En-Nesyri will arrive to embark on a new professional experience with the Saudi club Al-Ittihad, replacing French striker Karim Benzema.
En-Nesyri is expected to arrive in Jeddah at 7:00 PM, where he will be welcomed by the club's management, a team from public relations, and enthusiastic Al-Ittihad fans eager to greet their new striker.
It is worth mentioning that Youssef En-Nesyri signed with Al-Ittihad coming from Turkish club Fenerbahçe in a swap deal that saw French midfielder N'Golo Kanté move to experience a new challenge in the Turkish league.