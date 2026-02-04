يصل، مساء اليوم (الأربعاء)، مهاجم الاتحاد المغربي يوسف النصيري لخوض تجربة احترافية جديدة مع عميد الأندية السعودية خلفاً للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.


ومن المتوقع وصول النصيري لمدينة جدة الساعة الـ7:00 مساءً، وستكون في استقباله إدارة النادي وفريق من العلاقات العامة والجماهير الاتحادية الحريصة على استقبال مهاجمها الجديد.


يذكر أن يوسف النصيري وقّع لنادي الاتحاد قادماً من فنربخشة التركي في صفقة تبادلية انتقل على إثرها لاعب خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي لخوض تجربة جديدة في الدوري التركي.