This evening (Wednesday), Moroccan striker Youssef En-Nesyri will arrive to embark on a new professional experience with the Saudi club Al-Ittihad, replacing French striker Karim Benzema.



En-Nesyri is expected to arrive in Jeddah at 7:00 PM, where he will be welcomed by the club's management, a team from public relations, and enthusiastic Al-Ittihad fans eager to greet their new striker.



It is worth mentioning that Youssef En-Nesyri signed with Al-Ittihad coming from Turkish club Fenerbahçe in a swap deal that saw French midfielder N'Golo Kanté move to experience a new challenge in the Turkish league.