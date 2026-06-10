فيما شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالمستقبل السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن حزب الليكود، اليوم (الأربعاء)، أن زعيمه سيخوض الانتخابات القادمة. وتوقع الحزب في بيان مقتضب، أن رئيس الوزراء سيفوز في الانتخابات.



جاء هذا التوضيح من الليكود للتأكيد على أن نتنياهو يعتزم التنافس في الانتخابات القادمة ردا على ما قاله ترمب في مقابلة مع قناة ABC نيوز.



ووصف الرئيس الأمريكي نتنياهو بأنه «رئيس وزراء في زمن الحرب»، ولكنه ترك علامة استفهام كبيرة حول مستقبله السياسي، قائلا: «إنه سؤال مفتوح عما إذا كان نتنياهو سيترشح لإعادة الانتخاب، وما إذا كان يريد الاستمرار أصلا».



في المقابل، أظهر استطلاع لـ«معهد إسرائيل الديمقراطية» أن 61% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب ألا يترشح في انتخابات الكنيست المرتقبة، فيما يرى 35% من الإسرائيليين أنه يجب عليه الترشح.



وتنتهي ولاية الكنيست الحالي في شهر أكتوبر القادم، ومن المتوقع إجراء الانتخابات في سبتمبر أو أكتوبر القادمين.



ومنذ أواخر ديسمبر 2022، يرأس نتنياهو البالغ من العمر 76 عاما الحكومة الراهنة، وهي توصف بأنها أكثر الحكومات يمينية منذ قيام إسرائيل عام 1948 على أراض فلسطينية محتلة.



يذكر أن نتنياهو يحاكم منذ عدة سنوات بتهم فساد تستوجب سجنه بحال إدانته، كما أنه مطلوب منذ 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بقطاع غزة.