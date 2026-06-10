بلدية وادي جازان تهيئ موقعاً لمشاهدة مباريات كأس العالم

شرعت بلدية وادي جازان في تجهيز موقع مخصص لاستقبال الجماهير لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 في مركز وادي جازان.

وأوضح رئيس بلدية وادي جازان المهندس عواجي بن موسى مجرشي أن البلدية قد هيأت مركز ضيافة البلدية بالريان؛ لاستقبال الأهالي والزوار لمتابعة بطولة كأس العالم دون مقابل، بما في ذلك مباريات المنتخب السعودي، دعماً وتشجيعاً له في المونديال العالمي.



وقال مجرشي إن هذه المبادرة تأتي بدعم من القيادة الرشيدة ومتابعة من أمين منطقة جازان المهندس يحيى بن جابر الغزواني، وتهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أجواء مناسبة تُمكّن الأهالي والمقيمين من متابعة منافسات بطولة كأس العالم 2026، والاستمتاع بفعالياتها.



وأكد حرص البلدية على توفير أفضل الخدمات والتجهيزات في موقع الفعاليات؛ لضمان تجربة مشاهدة مميزة للزوار.