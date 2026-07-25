تُعد صخرة الفيل بمحافظة العلا إحدى أبرز الوجهات الطبيعية التي يقصدها الأهالي والزوار خلال موسم الصيف، بما تجمعه من تكوينات صخرية فريدة ومشهد طبيعي متجدد، يجعلها محطةً للاستمتاع بالطبيعة في واحدة من أشهر معالم المحافظة.

ويقدم الموقع تجربةً متكاملةً لزواره من خلال مجموعة من الخدمات والمرافق، تشمل الجلسات الخارجية المتنوعة، والمقاهي، ومنافذ المأكولات، إلى جانب الممرات المهيأة للتنزه بين التكوينات الصخرية، بما يتيح للزوار قضاء أوقات ممتعة في أجواء طبيعية مفتوحة تلائم مختلف الفئات.

وتُعد صخرة الفيل واحدة من أبرز التكوينات الجيولوجية في العلا، إذ تشكلت عبر آلاف السنين بفعل عوامل التعرية الطبيعية حتى اتخذت هيئة فيلٍ عملاق، فيما تحيط بها تشكيلات صخرية شاهقة تضفي على الموقع مشهداً بصرياً متفرداً، وتوفر زوايا متعددة للاستمتاع بالطبيعة والتقاط الصور.

ومع ساعات المساء، يكتسب الموقع طابعاً مختلفاً، إذ تتدرج ألوان الصخور مع ضوء الغروب، وتوفر المساحات المفتوحة أجواءً هادئة تمنح الزوار فرصة الاستمتاع بصفاء السماء ومشاهدة النجوم، في تجربة تعكس ما تتميز به العلا من بيئة طبيعية ومناخ ملائم للأنشطة الخارجية خلال الأمسيات الصيفية.

ويجسد الموقع أنموذجاً لتكامل التجارب السياحية في محافظة العلا، من خلال الجمع بين المعالم الطبيعية والخدمات المساندة، بما يمنح الزوار تجربة متنوعة تجمع بين الاسترخاء، والتنزه، والاستمتاع بالمشهد الطبيعي، في واحدة من أبرز الوجهات التي تستقطب الزوار على مدى العام.