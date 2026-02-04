تهب اليوم رياح نشطة على البدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما، والوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعة.



وبيّن مركز الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً. وفي المنطقة الشرقية تهب اليوم، رياح نشطة على المنطقة، تشمل مدينة الدمام، والظهران، ومحافظة حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، وبقيق، والأحساء، مما يتسبّب في إثارة الأتربة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (٣-٥) كلم في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة. وأفاد المركز بأن هذه الحالة تستمر إلى الساعة الـ6 مساءً.



وفي تقريره الشامل توقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، وجازان، وتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق شمال المملكة، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، الرياض، والمدينة المنورة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.