حقق الزمالك فوزاً عريضاً على مضيفه كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس (الأربعاء) على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

افتتح الزمالك التسجيل في الدقيقة 38 عن طريق أحمد شريف، ثم أضاف الفلسطيني عدي الدباغ الهدف الثاني للفارس الأبيض بعد أربع دقائق فقط.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل لاعب الزمالك السيد أسامة هدفاً بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط بتقدم الضيوف 2-1.

هيمنة بيضاء في الشوط الثاني

وعاد أحمد شريف ليضيف الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 52، قبل أن يقلص عمر السعيد الفارق لكهرباء الإسماعيلية بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 62.

وسجل ناصر منسي الهدف الرابع للزمالك في الدقيقة 73، ثم عاد عدي الدباغ ليحرز هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني، متأخراً بأربع نقاط عن سيراميكا كليوباترا متصدر الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد كهرباء الإسماعيلية عند 11 نقطة في المركز الـ20 (قبل الأخير)، بعد تلقيه الهزيمة الـ11 هذا الموسم.