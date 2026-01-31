غيب الموت، اليوم (السبت)، نجم منتخب الكويت ونادي التضامن السابق فتحي كميل مطر مرزوق، الملقب بـ«الفارس الأسمر»، عن عمر ناهز 70 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض وعدم استقرار حالته الصحية خلال السنوات الأخيرة، مخلفاً حزناً واسعاً في الأوساط الرياضية الكويتية والعربية.

مسيرة ذهبية مع الأزرق

يُعد الراحل أحد أبرز نجوم الكرة الكويتية في السبعينات والثمانينات، وركيزة أساسية في الجيل الذهبي، وتوّج مع منتخب الكويت بلقب كأس آسيا 1980، وشارك في نهائيات كأس العالم 1982 في إسبانيا، إضافة إلى المشاركة في أولمبياد موسكو 1980، والفوز بكأس الخليج الثالثة عام 1974.

أرقام وإنجازات فردية

اشتهر فتحي كميل بمراوغاته وأهدافه ذات اللمسة الخاصة، وحقق أرقاماً مميزة أبرزها: هداف كأس الأمير 1973/1974 برصيد 7 أهداف، وهداف كأس آسيا 1976 برصيد 3 أهداف، ليبقى اسمه حاضراً في سجل الهدافين التاريخيين.

رمز الوفاء لنادي التضامن

ولد فتحي كميل في 23 مايو 1955، وارتبط طوال مسيرته الكروية بنادي التضامن لمدة تقارب 17 عاماً، رافضاً الانتقال لأي نادٍ آخر داخل الكويت أو خارجها، رغم العروض العديدة، ليجسد معنى الوفاء والانتماء، ويترك إرثاً رياضياً وإنسانياً خالداً في ذاكرة الكرة الكويتية.