تشير التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة (جدة-رابغ) يومي الأربعاء والخميس. وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.



وكشف المركز الوطني للأرصاد تأثر معظم مناطق المملكة بحالة جوية مطرية رعدية، تراوح شدتها بين المتوسطة إلى الغزيرة، في الفترة من يوم غد (الأربعاء) حتى الإثنين 23 مارس، مع توقعات بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة تشمل مناطق واسعة، قد تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وجريان للسيول وتساقط البرد في بعض المواقع، إضافة إلى ارتفاع في الأمواج على السواحل.



ويبدأ تأثير الحالة الجوية على مناطق شمال المملكة، ويتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تبوك يومي الأربعاء 18 مارس والخميس 19 مارس، وتعاود الأمطار الهطول يوم السبت 21 مارس لكنها ستكون خفيفة إلى متوسطة.



وفي منطقة الرياض، أشار التقرير إلى توقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة من الأربعاء 18 مارس إلى الإثنين 23 مارس، قد تصل إلى غزيرة يومي الخميس 19 مارس والجمعة 20 مارس.



وتشمل الحالة منطقة الجوف يومي الأربعاء 18 مارس والخميس 19 مارس بأمطار متوسطة إلى غزيرة تمتد إلى القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا، وتتأثر منطقة الحدود الشمالية خلال الفترة نفسها بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وتستمر الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة يومي السبت 21 مارس والأحد 22 مارس.



وفي المدينة المنورة، أكدت الأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يومي الأربعاء 18 مارس والخميس 19 مارس.



وتشهد منطقة مكة المكرمة في كل من مكة المكرمة والكامل والجموم وخليص وبحرة أمطاراً متوسطة إلى غزيرة مساء الأربعاء 18 مارس والخميس 19 مارس، وتتأثر جدة ورابغ بأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الفترة نفسها.



وتستمر الحالة المطرية من الخميس 19 مارس إلى الإثنين 23 مارس على محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وتتأثر منطقة الباحة بأمطار متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من الخميس 19 مارس وحتى الإثنين 23 مارس.



وتشهد منطقة عسير خلال الفترة من الخميس 19 مارس إلى الإثنين 23 مارس، أمطاراً متوسطة إلى غزيرة على معظم المحافظات، من بينها أبها وخميس مشيط والنماص وبيشة وتثليث، وفي منطقة جازان، توقع المركز هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من الخميس 19 مارس إلى الإثنين 23 مارس.



وتشمل الحالة المطرية بمنطقة جازان في كل من بيش وصبيا وصامطة وفرسان هطول أمطار متوسطة خلال الفترة من السبت 21 مارس إلى الإثنين 23 مارس.



وتمتد الحالة المطرية أيضاً إلى منطقة نجران، إذ يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من الخميس 19 مارس إلى الإثنين 23 مارس تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وحبونا ويدمة وثار وشرورة.



كما تشمل الأمطار منطقتي القصيم وحائل يومي الأربعاء 18 مارس والخميس 19 مارس بأمطار متوسطة إلى غزيرة، فيما تتأثر المنطقة الشرقية بالحالة المطرية يومي الخميس 19 مارس والجمعة 20 مارس بأمطار متوسطة إلى غزيرة، في حين تشهد مدن الدمام والجبيل والقطيف والخبر والأحساء وبقيق أمطاراً خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى غزيرة يومي الخميس 19 مارس والجمعة 20 مارس وتستمر حتى الإثنين 23 مارس.