أظهر مؤشر «هولوغيك» العالمي لصحة المرأة، المعتمد على استطلاع شمل أكثر من 76 ألف امرأة وفتاة حول العالم، تفاوتًا في مستويات الغضب بين النساء بحسب الدول.

وبحسب نتائج المؤشر، جاءت تايوان في صدارة الدول التي سجلت أعلى معدلات الغضب بين النساء، تلتها لاتفيا ثم اليابان، فيما ضمت المراتب المتقدمة أيضًا فيتنام وبولندا وسنغافورة وألمانيا والنمسا.

واعتمد التقرير على بيانات جُمعت خلال فبراير 2024، ونُشرت نتائجها هذا الأسبوع، حيث أفادت نحو 23% من المشاركات بأنهن شعرن بالغضب.

وقاس المؤشر الحالة المزاجية للمشاركات عبر سؤال مباشر حول المشاعر التي اختبرنها خلال جزء كبير من اليوم السابق للاستطلاع.

وعلى الصعيد الأوروبي، تصدرت مالطا قائمة الدول الأعلى في مستويات الغضب بين النساء، تلتها اليونان، ثم التشيك وألبانيا وإسبانيا.

في المقابل، سجلت غينيا ومدغشقر وسيراليون وليبيريا وتشاد أدنى المستويات في المؤشر.

وقال تيم سيمبسون، المدير الأول في شركة هولوغيك، إن النساء يطالبن بإتاحة التشخيص المبكر وتسريع الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية.

وأضاف أن تحسين صحة المرأة يتطلب تعاونًا مستمرًا بين صناع القرار والجهات الصحية والأطباء وقطاع الصناعة، بما يضمن تنفيذ الإصلاحات والتغييرات التي تنادي بها النساء.