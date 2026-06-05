تمكنت فرق الإنقاذ في لاوس، بدعم دولي، من إخراج 7 قرويين كانوا محاصرين داخل كهف غمرته المياه لأكثر من 10 أيام، بعد أن دخلوا الكهف بحثاً عن معادن ثمينة، وتحديداً رواسب الذهب، قبل أن تعصف عاصفة مطيرة عنيفة بالمنطقة.

وقعت الحادثة في مقاطعة زايسومبون وسط لاوس، إذ دخل ثمانية قرويين الكهف حوالى 19-20 مايو، وبعد ساعات قليلة، هطلت أمطار غزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية، مما أدى إلى إغلاق مدخل الكهف وارتفاع منسوب المياه داخل الممرات الضيقة، ونجح أحد القرويين في الخروج مبكراً وأبلغ السلطات، بينما حوصر الباقون داخل الكهف.





وبعد عملية بحث شاقة استمرت نحو 10 أيام، عثرت فرق الإنقاذ على 5 منهم أحياء، إذ تم إخراج الأول بمساعدة الغواصين، بينما تمكن الأربعة الآخرون بعده بيوم من الخروج سيراً على الأقدام والزحف بأنفسهم بعد انخفاض منسوب المياه، وذلك في لحظات درامية وثقتها كاميرات الفرق. ويستمر البحث عن شخصين آخرين مفقودين.

وشاركت في العملية فرق إنقاذ لاوسية وتايلندية، إلى جانب غواصين وخبراء من دول عدة مثل ماليزيا، فنلندا، اليابان، إندونيسيا، فرنسا وأستراليا.





وواجهت الفرق تحديات كبيرة تمثلت في الممرات الضيقة جداً أقل من 50 سم في بعض الأجزاء، والطين الكثيف، والمخاطر الجيولوجية، والأمطار المستمرة.

وأفادت التقارير أن الناجين كانوا في حالة إعياء شديد لكنهم بحالة مستقرة بعد تلقي العلاج الطبي، إذ حذرهم الأطباء من تناول الطعام ببطء بعد فترة طويلة من الجوع.

وتُعد عمليات التنقيب غير الرسمي عن المعادن خصوصاً الذهب شائعة في المناطق الجبلية النائية في لاوس، حيث يلجأ بعض القرويين إلى الكهوف والمناجم القديمة بحثاً عن مصادر دخل إضافية.



وتُشكل هذه الأنشطة مخاطر عالية بسبب عدم وجود خرائط دقيقة للكهوف، وعدم توفر معدات السلامة، إضافة إلى تأثير الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسبب فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.