شهدت ولاية تكساس الأمريكية حالة استنفار غير مسبوقة بعد رصد أول إصابة مؤكدة بالدودة الحلزونية الآكلة للحوم منذ نحو ستة عقود، وسط مخاوف من تداعيات اقتصادية كبيرة على قطاع الثروة الحيوانية الأمريكي الذي يعاني بالفعل من تراجع أعداد الماشية إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

وبحسب وكالة رويترز، أكدت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز أن عمليات الفحص والمراقبة المكثفة التي أجريت حتى الآن لم تسفر عن اكتشاف أي إصابات إضافية بين الأبقار أو الحيوانات الأخرى في محيط الحالة المؤكدة.

ويمثل هذا الاكتشاف ضربة لقطاع تربية الماشية الأمريكي الذي كان يترقب منذ أشهر احتمال وصول الطفيلي إلى الأراضي الأمريكية، بعد تقدمه التدريجي شمالًا عبر المكسيك خلال العام الماضي.

وسارعت وزارة الزراعة الأمريكية بالتعاون مع سلطات ولاية تكساس إلى فرض قيود صارمة على حركة الحيوانات ضمن نطاق يبلغ 20 كيلومترًا حول موقع الإصابة، في محاولة لمنع انتشار الطفيلي.

كما أقيمت نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المنطقة، حيث تخضع شاحنات نقل الماشية لفحوصات دقيقة لرصد أي علامات إصابة محتملة.

وقالت رولينز إن السلطات واثقة من قدرتها على احتواء الحالة الحالية، مؤكدة أن الطفيلي لا يشكل خطرًا على سلامة الأغذية أو استهلاك لحوم الأبقار.

وتُعد هذه الإصابة الأولى من نوعها في ولاية تكساس منذ عام 1966، ما أثار مخاوف الأسواق والمتعاملين في قطاع الثروة الحيوانية من أن يؤدي انتشار الطفيلي إلى مزيد من التراجع في أعداد الأبقار الأمريكية، التي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوياتها منذ 75 عامًا.

وتُعرف الدودة الحلزونية بأنها يرقات ذباب طفيلي تضع إناثه البيوض داخل الجروح المفتوحة أو الأغشية المخاطية للحيوانات ذوات الدم الحار. وبعد الفقس، تبدأ مئات اليرقات في التهام الأنسجة الحية والتوغل داخل جسم الحيوان، ما قد يؤدي إلى نفوقه إذا لم يتلقَّ العلاج المناسب.

ووصف نيت شيتس، المرشح الجمهوري لمنصب مفوض الزراعة في تكساس، الوضع بأنه «حالة طوارئ زراعية حقيقية»، مشيرًا إلى أن الطفيلي يبدو وكأنه خرج من فيلم رعب، لكنه يمثل تهديدًا فعليًا وخطيرًا للقطاع الزراعي.

وأثارت الأنباء تقلبات في أسواق الماشية الأمريكية، حيث تراجعت العقود الآجلة للأبقار في البداية قبل أن تعاود الارتفاع بأكثر من 3% مع تزايد الثقة بإمكانية احتواء التفشي.

وحذر خبراء من أن انتشار الدودة الحلزونية على نطاق واسع قد يكبد صناعة الثروة الحيوانية في تكساس خسائر اقتصادية تصل إلى 1.8 مليار دولار، فضلًا عن زيادة الضغوط على قطاع اللحوم الأمريكي الذي يعاني من نقص أعداد الماشية بسبب سنوات من الجفاف وارتفاع تكاليف التربية.

وفي إطار جهود المكافحة، تواصل وزارة الزراعة الأمريكية تنفيذ إستراتيجية تعتمد على إطلاق أعداد كبيرة من الذباب الذكور المعقم، وهي التقنية التي نجحت سابقًا في القضاء على الدودة الحلزونية داخل الولايات المتحدة خلال ستينيات القرن الماضي. وتشمل العمليات الحالية إطلاق الذباب المعقم برًا وجوًا في المناطق المحيطة بموقع الإصابة.

كما أكدت الوزارة استمرار إغلاق المنافذ الحدودية أمام واردات الماشية المكسيكية حتى إشعار آخر، رغم أن اكتشاف الحالة الأخيرة يشير إلى أن الذبابة الطفيلية تمكنت من الوصول إلى الأراضي الأمريكية بوسائل أخرى.

ويرى باحثون أن التحدي الأكبر يتمثل في مراقبة الحيوانات المنتشرة في المراعي المفتوحة الشاسعة، حيث قد تمر أيام قبل اكتشاف الإصابات الجديدة، ما يزيد من صعوبة احتواء الطفيلي ومنع انتشاره بين الحيوانات البرية والماشية.