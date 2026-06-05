وعد رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز جماهير «الملكي» بإبرام صفقة تاريخية خلال فترة الانتقالات الصيفية، حال إعادة انتخابه.

ويتنافس فلورنتينو بيريز مع إنريكي ريكيلمي على رئاسة ريال مدريد، ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم الأحد القادم.

أغلى صفقة في تاريخ الريال

وقال بيريز، في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «سنضم إبراهيما كوناتي ودنزل دومفريس، بالإضافة إلى صفقة كبيرة ستكون بقيمة 150 مليون يورو، للاعب يلعب في أحد فرق دوري أبطال أوروبا، وسنقدم العرض يوم الثلاثاء القادم».

لاعب من طراز رونالدو

وأضاف: «اللاعب المقصود ليس هالاند أو دوكو أو أوليسيه، كما أنه ليس لاعباً في الدوري الإنجليزي، إنه لاعب يلعب في مركز الوسط الهجومي، ومن طراز كريستيانو رونالدو».

هجوم ضد ريكيلمي

وحول إعلان منافسه ريكيلمي أنه سيتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، حال فوزه برئاسة النادي، أجاب: «لقد نفى والد هالاند هذا الأمر، وكذلك مانشستر سيتي، إنها مجرد خدعة، ولا أريد أشخاصاً يزعزعون استقرار النادي».