اتهمت وزارة الداخلية اليمنية جماعة الحوثي بالتورط في عملية اغتيال مسؤول وكالة حكومية في عدن مطلع مايو الماضي.



وجاءت هذه الاتهامات خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، اليوم (الجمعة)، بين وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، بحسب بيان لوزارة الداخلية اليمنية.



وأكد المسؤول اليمني أن الأجهزة الأمنية ضبطت عدداً من المشتبه بهم بعملية اغتيال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد.



وأوضح أن التحقيقات والأدلة تؤكد تورط جماعة الحوثي في الجريمة، في الوقت الذي تواصل فيه الجماعة احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سجونها.



وأبلغ الوزير اليمني السفير الأوروبي بأنَّ الأجهزة الأمنية تواصل استكمال إجراءات التحقيق وجمع الأدلة وملاحقة المتورطين، مؤكداً أنَّ الجريمة لا يمكن فصلها عن المناخ الأمني المُعقَّد الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.



يذكر أن مسلحين اختطفوا يوم 3 مايو الماضي مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد من عدن قبل أن تتم تصفيته في جريمة لاقت تنديداً دولياً وأممياً واسعاً.



ومثلت حادثة اغتيال «قائد» الذي كان يدير أكبر محفظة تمويلية للمانحين باليمن، واحدة من عشرات الحوادث التي استهدفت عاملي الإغاثة والتنمية في الوكالات المحلية والدولية النشطة في هذا البلد ووقف خلفها الحوثيون وتنظيمات إرهابية وأطراف عدة.