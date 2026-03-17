أصدرت الفنانة المصرية نادية مصطفى، المتحدثة باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر، بيانًا نقلته عن نهلة توفيق زوجة الفنان المصري هاني شاكر، ردًا على ما تم تداوله عبر بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تدهور فقدانه الوعي بالكامل وتدهور حالته الصحية.

نفي الشائعات المتداولة

ونفت نادية مصطفى في البيان بشكل قاطع صحة الأنباء التي تحدثت عن تعرض هاني شاكر للإغماء، مؤكدة أنه لم يفقد وعيه كما أشيع، وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يمت للحقيقة بصلة، كما شددت على أن بعض المعلومات المنسوبة إلى مصادر مقربة من العائلة غير صحيحة.

مصادر التصريحات الرسمية

وأوضح البيان أن التصريحات المتعلقة بالحالة الصحية للفنان تصدر فقط عن نجله شريف هاني شاكر، أو عن الفنان مصطفى كامل بصفته نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا عدم وجود أي مصادر أخرى مخولة بالحديث عن حالته الصحية.

متابعة طبية خارج مصر

وأشار البيان إلى أن هاني شاكر يتواجد حاليًا في أحد المستشفيات خارج مصر، حيث يخضع لمتابعة طبية دقيقة وبرنامج تغذية مكثف، بهدف استعادة قوته ولياقته بعد تعرضه لنزيف حاد خلال خضوعه لعملية جراحية في القولون.

دعوة لتحري الدقة

واختتمت نادية مصطفى البيان بالتأكيد على أن أي معلومات مخالفة لما سبق تعد شائعات لا أساس لها من الصحة، داعية إلى تحري الدقة قبل تداول المعلومات احترامًا لمشاعر أسرته ومحبيه.