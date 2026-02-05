يُنهي مدربا فريقي النصر والاتحاد جيسوس وكونسيساو التحضيرات الفنية لمواجهة «الكلاسيكو» غداً (الجمعة)، الساعة 8:30 مساءً، على ملعب الأول بارك بالرياض، ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيجري كل من المدربين مناورة كروية ختامية سيعتمدان خلالها الأسلوب الفني المناسب، والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوضان بها مباراة «الكلاسيكو» القادمة، وشدد مدربا الفريقين على «الانضباط» الفني خلال مجريات المباراة المرتقبة.

وحذّر المدرب جيسوس الخماسي النصراوي إينيغو مارتينيز، وسلطان الغنام، وأيمن يحيى، وأنجيلو غابرييل، وجواو فيليكس من الحصول على «الإنذارات» في مواجهة «الكلاسيكو» القادمة أمام فريق الاتحاد من أجل الاستفادة منهم في المباريات المتبقية في دوري روشن، إذ ستكون مباراة الفريق النصراوي عقب لقاء نظيره الاتحاد، ضد فريق الفتح (السبت) 14 فبراير، الساعة 8:30 مساءً، على ميدان تمويل الأولى (الأحساء)، في الجولة (22) من دوري روشن.

ويطمح مدربا الفريقين جيسوس وكونسيساو لتحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث في مواجهة «الكلاسيكو» المرتقبة، فالفريق النصراوي يسعى للمنافسة على تحقيق لقب دوري روشن، فيما الفريق الاتحادي يهدف للتقدم للأمام في سلم ترتيب فرق دوري روشن.

موقف الفريقين في دوري روشن

الاتحاد:

لعب: 19 مباراة

النقاط: 34 نقطة

المركز: السادس

النصر:

لعب: 19 مباراة

النقاط: 46 نقطة

المركز: الثاني