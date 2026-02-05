أكد مسؤول أمريكي أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، المقرر أن تستضيفها سلطنة عمان، ستعقد في موعدها يوم الجمعة.

وقال المسؤول إن واشنطن أعادت جدول الاجتماع مع إيران في مسقط يوم الجمعة بعد ضغوط من قادة عرب ومسلمين على إدارة ترمب لتجنب الانسحاب من المحادثات.

وكان موقع «أكسيوس» قد نقل أيضاً عن مسؤولين أمريكيين، أن خطط إجراء المحادثات النووية الأمريكية الإيرانية في عمان يوم الجمعة قد أعيدت، بعد أن ضغط عدد من القادة العرب والمسلمين بشكل عاجل على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد ظهر الأربعاء، لحثها على عدم تنفيذ تهديداتها بالانسحاب.

وقال أحد المسؤولين: «طلبوا منا الإبقاء على الاجتماع والاستماع إلى ما سيقوله الإيرانيون. وقد أبلغناهم أننا سنعقد الاجتماع إذا أصروا، لكننا متشككون للغاية».