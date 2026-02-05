شارك الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي، والتركي رجب طيب أردوغان، في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي، الذي عُقد في القاهرة أمس، بمشاركة ممثلي الحكومتين المصرية والتركية، إلى جانب نُخبة من رجال الأعمال في البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، أن جلسات المنتدى تناولت سُبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، إضافةً إلى استعراض الفرص المتاحة أمام الاستثمارات التركية في السوق المصرية.

وأكد الرئيس المصري في كلمته خلال الجلسة الختامية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تقوم على أسس راسخة وعملية، مشيراً إلى مقومات التكامل الاقتصادي بين البلدين إلى جانب التقارب الجغرافي والثقافي وتوافر الإرادة السياسية وإرادة مجتمع الأعمال، التي أسهمت في بلوغ مستويات غير مسبوقة من التعاون التجاري والاستثماري.

من جانبه، نوّه الرئيس التركي في كلمة مماثلة، إلى أن مصر وتركيا دولتان رئيستان في قلب التطورات التي تشغل معظم الأجندة الدولية، مبيناً أن إسهامات التعاون الثنائي ليست فقط في تنمية البلدين، بل أيضاً في استقرار المنطقة.