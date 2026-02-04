أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في اجتماع ضم أكثر من 50 دولة اليوم؛ بهدف تعزيز الوصول إلى المعادن الحيوية أن الولايات المتحدة ستنشئ نظاماً يضع حداً أدنى لأسعار هذه المعادن.



وقال فانس: «إن الولايات المتحدة تقترح إنشاء تكتل تجاري للمعادن الحيوية وإن عدداً من الدول انضم بالفعل إلى هذه الخطة».



مخزون إستراتيجي



ويأتي هذا الاجتماع بعد أن أطلق الرئيس دونالد ترمب، أخيراً، مشروع «فولت»، الذي يهدف إلى بناء مخزون إستراتيجي من المعادن الحرجة، بتمويل أولي قدره عشرة مليارات دولار من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، إضافة إلى ملياري دولار من التمويل الخاص.



وتستهدف هذه المبادرة دعم الإنتاج والاستثمارات طويلة الأجل في المعادن الحيوية المستخدمة في الصناعات المتقدمة، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا والدفاع، مع تقليص الاعتماد على الصين خاصة في المعادن الأرضية النادرة.