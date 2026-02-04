أعلن منظمو معرض «إينوبروم السعودية» الدولي للتجارة الصناعية، وهو أحد المعارض التجارية المرموقة في المملكة، عن انطلاق فعاليتها المُخصّصة لجماهير وشركات السوق الصناعية والتي ستُقام في الرياض هذا العام بقاعة «ذا أرينا» من 8 إلى 10 فبراير.

وسط توقعات حضور روسي واسع يتجاوز 200 شركة ما بين عارضين ووفود تمتد على مساحة 6000 متر مربع، سيقدم معرض «إينوبروم» نخبة من الشركات الروسية خلال الحدث ليعرضوا أحدث ما توصلوا إليه من ابتكارات ومنتجات في مجالات حيوية تضم صناعة الآلات وقطع الغيار، وصناعة المعادن وتطوير المواد الأساسية، والتحول الرقمي، وتقنيات تطوير البنية التحتية للمدن، وحلول الطاقة والنقل، فضلاً عن المعدات المتطورة المخصصة للصناعات الاستخراجية والتعدينية وغيرها من المجالات.



وتتصدر قائمة المشاركين شركات كبرى مثل «روستيخ» و«روس آتوم» ووكالة الفضاء «روس كوسموس»، إلى جانب شركة «ترانس نفت» وشركة «كاليستو فيجن» ومركز تطوير التقنيات الواعدة. كما يضم المعرض منصة «صنع في روسيا» المخصصة للشركات الصناعية، وتمثيلاً إقليمياً بارزاً يشمل أجنحة موسكو وسانت بطرسبرغ وجمهورية تتارستان وإقليم كراسنودار كراي ومقاطعات تشيليابينسك وسامارا، وعدة أقاليم أخرى.



كما سيشهد المعرض مشاركة سعودية واسعة تضم مجموعة من الشركات الصناعية الكبرى، إلى جانب الجهات الحكومية والهيئات الاستثمارية المعنية، وفي مقدمتها: وزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومنصة «استثمر في السعودية»، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وجهات أخرى.



ويشتمل برنامج الأعمال على أجندة حافلة تتضمن ما يزيد على 10 فعاليات تتنوع ما بين حلقات نقاشية وجلسات ثنائية بين قطاع الأعمال (B2B)؛ وتتصدرها الجلسة العامة الرئيسية بعنوان «الاستثمار في المستقبل: الابتكار والتعاون الصناعي». كما يشهد هذا الحدث مشاركة رفيعة المستوى من وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، ووزير الصناعة والتجارة الروسي السيد أنطون أليخانوف، إلى جانب نخبة من قادة كبرى الشركات الصناعية والوكالات الاستثمارية.

منذ تأسيسه، اكتسب معرض إينوبروم مكانته المرموقة كأبرز معرض صناعي في روسيا والتي يتم تنظيمها سنوياً منذ ما يزيد على 15 عاماً في مدينة يكاترينبورغ، التي تُمثل المركز الصناعي للبلاد. وقد شهد عام 2025 اختيار المملكة دولة شريكة، حيث شاركت بجناح ضخم بلغت مساحته 1512 متراً مربعاً، ضمّ 43 شركة سعودية، وترأس وفد المملكة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.



وأشاد الجانبان بالنتائج المثمرة والمشاركة الفاعلة للمملكة العربية السعودية في معرض يكاترينبورغ. وفي سياق متصل، صرح وليد الروبعي رئيس قطاع الصناعات البتروكيماوية والتحويلية بوزارة الاستثمار السعودية حول «حاجة المملكة لجذب المزيد من الشركات الروسية لتوطين صناعاتها وتوجيه إنتاجها لسوق المملكة العربية السعودية وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».



وفي ظل الاهتمام البالغ الذي تبديه أوساط الأعمال في كل من روسيا والمملكة العربية السعودية، تستضيف العاصمة الرياض معرض «إينوبروم» في نسخته الأولى هناك. وينظم هذا الحدث برعاية ودعم من وزارة الاستثمار بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة في روسيا الاتحادية، ليكون بمثابة قاعدة انطلاق حيوية لبناء شراكات استراتيجية وتدشين مشاريع تنموية جديدة طويلة المدى.

سيُقام معرض إينوبروم التجاري هذا العام حصرياً في الرياض في قاعة «ذا أرينا» حيث سيتمكن الزوار المهتمون من الحضور والمشاركة في الحدث من خلال التسجيل مجاناً عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: https://ksa.biwexpo.com/en/attendance-formats?utm_source=PR