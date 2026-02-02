سجلت صادرات المملكة من منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها نحو 6.62 مليار ريال خلال نوفمبر 2025، محققة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.5% مقارنة بالشهر نفسه من 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

تراجع شهري محدود

وعلى أساس شهري، انخفضت صادرات القطاع بنحو 178.2 مليون ريال، أي ما يعادل 3% مقارنة بأكتوبر 2025.

حصة من الصادرات

وشكلت صادرات الصناعات الكيماوية نحو 20% من إجمالي الصادرات غير النفطية للمملكة، التي بلغت 32.7 مليار ريال خلال نوفمبر الماضي.

الهند تتصدر الوجهات

وجاءت الهند في صدارة الدول المستوردة للمنتجات الكيماوية السعودية بقيمة بلغت 1.58 مليار ريال، ما يمثل 24% من إجمالي صادرات القطاع، تلتها الصين بحصة بلغت 12%.

نمو الواردات

وفي المقابل، ارتفعت واردات المملكة من منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 2% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 6.5 مليار ريال خلال نوفمبر، مشكّلة 8% من إجمالي واردات المملكة البالغة 77.4 مليار ريال في الفترة نفسها.