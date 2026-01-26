دشن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، بحضور الرئيس التنفيذي لـNHC الأستاذ محمد البطي، والرئيس التنفيذي لـNHC Innovation المهندس ريان العقل، مدينة «خزام ديجيتال فالي» المدينة المتكاملة والمتخصصة في مراكز البيانات والتقنيات الرقمية ضمن وجهة خزام، وذلك خلال حفل افتتاح منتدى مستقبل العقار.

وتعد المدينة أحد المحاور الرئيسة في إستراتيجية NHC لتوسيع استثماراتها في البنية التحتية الرقمية وصناعة التطوير العقاري المتقدم المعتمد على التقنية، حيث تقود NHC Innovation تطوير المشروع وتنفيذه.

وقال الأستاذ محمد البطي الرئيس التنفيذي لـNHC: «يمثل خزام ديجيتال فالي خطوة إستراتيجية لتسريع طموحات المملكة في الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للبنية التحتية الرقمية، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد تتماشى مع مستهدفات التحول الوطني».

ويمتد «خزام ديجيتال فالي» على مساحة تقارب 200,000 متر مربع، ويوفر حلولاً عقارية متكاملة مصممة لتلبية الطلب المتنامي على مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية. كما صُممت المدينة لتكون منظومة متخصصة تستهدف مشغلي مراكز البيانات، وشركات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، ومزودي خدمات الاتصالات، وشركات التقنية المتقدمة.

ومن جهته، علّق المهندس ريان العقل، الرئيس التنفيذي لـNHC Innovation، قائلاً: «من خلال خزام ديجيتال فالي، تقدم NHC Innovation منظومة مستقبلية جاهزة تدعم عمليات رقمية قابلة للتوسع وذات موثوقية عالية ومستدامة، بما يعزز موقع المشروع كمنصة للنمو القائم على الابتكار».

ويقدم المشروع منظومة بنية تحتية متكاملة تشمل الطاقة والخدمات الرقمية والهندسية والمرافق، مدعومة بشبكات اتصالات عالية الاعتمادية، وأراضٍ مطورة وجاهزة للبناء وفق أعلى معايير الأمن والسلامة. ومن المتوقع أن يسهم «خزام ديجيتال فالي» في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني، وتنويع فرص الاستثمار العقاري المتخصص، وخلق أدوار إضافية في قطاع التقنية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية ضمن بيئة أعمال مهيأة ومخصصة.

ودعت NHC Innovation المستثمرين والجهات العاملة في مجالات التقنية ومراكز البيانات والطاقة والاتصالات والاستثمار العقاري المتخصص إلى الانضمام إلى مشروع «خزام ديجيتال فالي» والمشاركة في بناء مدينة رقمية مستقبلية تمثل منصة استثمارية واعدة على مستوى المنطقة.