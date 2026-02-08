عودة الخطوط الملاحية الكبرى.. الموانئ السعودية وقناة السويس تتفقان على تعزيز الجاهزية المشتركة

أعرب رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع عن تطلع قناة السويس لتطوير شراكة أوسع وأكثر شمولاً مع الهيئة العامة للموانئ السعودية، بما يتماشى مع التطور السريع في مفهوم الخدمات البحرية واللوجستية، وزيادة الطلب على الموانئ السعودية كمحاور رئيسية في سلاسل الإمداد العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للموانئ بالسعودية سليمان بن خالد المزروع، يرافقه وفد رفيع المستوى، لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين الجانبين، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج).

وتناول اللقاء مناقشة آليات التعاون في عدة مجالات إستراتيجية، أبرزها: تقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، بناء الوحدات البحرية والمعديات، أعمال التكريك وصيانة الأرصفة، وغيرها من المجالات المرتبطة بتطوير البنية التحتية البحرية.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس تجربة التعاون الناجحة السابقة مع الجانب السعودي، التي تمثلت في قيام أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة بنمذجة ميناء رأس الخير تمهيدًا لمشروع ازدواج قناة الاقتراب، وهو المشروع الذي حظي بإشادة واسعة من المسؤولين السعوديين.

كما أبرز جهود توطين الصناعة البحرية داخل الترسانات والشركات التابعة للهيئة، التي شهدت طفرة ملحوظة خلال العامين الأخيرين، مؤكدًا أن المنتجات المصرية تحمل جودة عالمية بأسعار تنافسية، ووجه دعوة رسمية للوفد السعودي لزيارة جناح هيئة قناة السويس في معرض IME 2026 المتخصص في الخدمات والمعدات البحرية.

عمق العلاقات الأخوية

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة العامة للموانئ بالمملكة عن تقديره الكبير للدور المحوري الذي تلعبه قناة السويس في تعزيز استقرار واستدامة حركة الملاحة العالمية عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكد المزروع جاهزية الموانئ السعودية وقناة السويس لاستقبال عودة الخطوط الملاحية العالمية الكبرى بعد تحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة، مشيرًا إلى رغبة بلاده في التعاون الجاد مع هيئة قناة السويس في مجال بناء المعديات، إلى جانب الاستفادة من خبرات الشركات المصرية في أعمال التكريك وتطوير الأرصفة، خصوصًا مع المشاريع الكبرى الجارية في ميناء جدة الإسلامي وعدد من الموانئ الأخرى.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على عمق العلاقات الأخوية بين مصر والسعودية، وعلى أن الفترة القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة لترجمة هذه المباحثات إلى شراكات تنفيذية تخدم مصالح البلدين والتجارة الدولية.