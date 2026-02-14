أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من جميع الدول الأفريقية، سيبدأ من الأول من مايو.

وقال شي جين بينغ خلال اجتماع قادة القارة في إثيوبيا في القمة السنوية للاتحاد الأفريقي إن «اتفاقية الإعفاء من الرسوم الجمركية ستوفر بلا شك فرصاًجديدة للتنمية الأفريقية».

سياسة الإعفاء

وتطبق الصين حالياً سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات 33 دولة أفريقية، إلا أن بكين أعلنت العام الماضي عزمها توسيع نطاق هذه السياسة لتشمل جميع شركائها الدبلوماسيين البالغ عددهم 53 في القارة، وسيتم تطبيق الإعفاء من الرسوم على جميع الدول الأفريقية ابتداءً من الأول من مايو.