عاصفة قطبية تضرب بريطانيا.. ثلوج حتى 10 سنتيمترات وحرارة تصل إلى -7

يستعد البريطانيون لموجة برد قطبية قادمة من الشمال، مع توقعات بتساقط ثلوج قد تصل إلى 4 بوصات (نحو 10 سنتيمترات) وانخفاض درجات الحرارة إلى ما دون 7 درجات مئوية تحت الصفر، وسط تحذيرات جوية واسعة النطاق.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرات صفراء من الثلوج والجليد في أجزاء من أسكتلندا وشمال إنجلترا، تمتد حتى منتصف نهار الجمعة بحسب التوقيت المحلي، مع تحذيرات إضافية تسري من مساء الجمعة حتى صباح السبت في شمال أسكتلندا، أوركني، شتلاند، وأنحاء من شمال شرق إنجلترا ويوركشاير.

وأوضح المكتب أن كتلة هوائية بحرية قطبية تنحدر من شمال أسكتلندا نحو الجنوب، جالبة معها أجواء أكثر برودة وزخات من الأمطار والثلوج، خصوصاً فوق المرتفعات، مع احتمال تراكم نحو بوصة واحدة في بعض المناطق المنخفضة، بينما قد تصل التراكمات إلى نحو 5 سنتيمترات فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 300 متر، وربما 10 سنتيمترات بشكل محلي.

تأثيرات على الصحة والمواصلات

بدورها، أصدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية تنبيهات صحية صفراء بسبب الطقس البارد في شمال إنجلترا ومنطقة الميدلاندز، سارية من صباح الجمعة حتى صباح الاثنين، محذرة من تأثيرات محتملة على الخدمات الصحية وزيادة المخاطر على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار درجات الحرارة دون المعدلات المعتادة خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع انتشار الصقيع ليلاً واحتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر بسبب الطرق الجليدية وتساقط الثلوج.

إغلاقات مرورية وتحذيرات للمسافرين

وشهد طريق A66 بين مقاطعتي دورهام وكمبريا إغلاقاً مؤقتاً بسبب تساقط كثيف ومركز للثلوج، فيما انتشرت معدات إزالة الثلوج لمعالجة الطرق، كما نصحت الجهات المختصة المسافرين بالتحقق من حالة الرحلات، حيث يمكن أن يؤثر الجليد والثلوج على خدمات السكك الحديدية.

انفراجة مؤقتة بعد أمطار قياسية

وتأتي هذه الموجة الباردة بعد بداية عام استثنائية من حيث غزارة الأمطار، إذ سجلت مناطق عدة مستويات قياسية في يناير، مع فيضانات طالت مئات المنازل واستمرار هطول الأمطار لأكثر من 30 يوماً متتالياً في بعض المناطق.

وبحسب بيانات الأرصاد، شهدت المملكة المتحدة حتى الآن نحو 89% من إجمالي متوسط أمطار فصل الشتاء (ديسمبر – فبراير)، بينما تجاوزت إنجلترا المعدل المعتاد بنسبة 11%.

ورغم الأجواء القارسة، يتوقع خبراء الطقس أن يشهد يوم السبت طقساً أكثر إشراقاً مع فترات مشمسة واسعة، قد تعوض نسبياً برودة الأجواء، في ما وصفه أحد المتنبئين بأنه «أفضل يوم منذ فترة طويلة» من حيث سطوع الشمس.

ومع استمرار التقلبات، دعت السلطات السكان إلى توخي الحذر، خصوصاً أثناء القيادة ليلاً وفي الصباح الباكر، والاستعداد لاحتمال استمرار الأجواء الشتوية خلال الأيام القادمة.