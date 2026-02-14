كشف محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن موكله فقد نحو 85% من قدرته على الإبصار في عينه اليمنى أثناء وجوده في السجن، في تطور صحي يضيف مزيدًا من التعقيد إلى التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها.

ويقبع خان (73 عامًا) خلف القضبان منذ أغسطس 2023، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة 14 عامًا بتهم تتعلق بالفساد، ضمن عشرات القضايا التي يؤكد أنها «ملفقة» لإبعاده عن المشهد السياسي، وهو ما تنفيه المؤسسة العسكرية في البلاد.

وقال المحامي سلمان صفدر، في تقرير قُدم إلى المحكمة، إن خان «لم يتبقَّ له سوى 15% من القدرة على الإبصار في عينه اليمنى»، وأوضح أن موكله اشتكى منذ أكتوبر 2025 من «تشوش وضبابية مستمرة في الرؤية»، إلا أن إدارة السجن، بحسب التقرير، لم تتخذ إجراءات علاجية كافية في حينه.

وجاء التقرير عقب اجتماع استمر ساعتين بين صفدر وخان، بناءً على توجيه من المحكمة العليا، التي حددت مهلة تنتهي في 16 فبراير للسماح له بمراجعة طبيبه الشخصي وإعداد تقرير مفصل عن حالته الصحية.

من جهته، كان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار قد صرّح في وقت سابق بأن خان نُقل هذا الشهر إلى المستشفى وخضع لإجراء علاجي في العين استغرق نحو 20 دقيقة.

وفي بيان رسمي، طالب حزب «حركة الإنصاف الباكستانية»، الذي يتزعمه خان، بتنفيذ فوري وشفاف لقرار المحكمة، والسماح له بالوصول غير المقيّد إلى أطباء متخصصين يختارهم بنفسه، محذرًا من «أي ممارسات قد تعرض حياته للخطر أثناء احتجازه».